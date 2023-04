Verfassungsschutz rechnet 50 Menschen in AfD-Jugend zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) geht aktuell bei der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ in Hessen von einem Potenzial von 50 Menschen aus. „Die JA Hessen vertritt in ihrer Programmatik eine völkisch-rassistische Ideologie und ist aufgrund ihres Weltbilds und personeller Überschneidungen fest in die rechtsextremistische Szene in Hessen integriert“, teilte die Behörde auf dpa-Anfrage in Wiesbaden am Donnerstag mit. Der hessische Landesverband der „Jungen Alternative“ (JA) ist seit Ende Januar 2019 Beobachtungsobjekt des LfV Hessen.