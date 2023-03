Verfolger-Duell in der Frauen-Bundesliga abgesagt

Frankfurt/Main (dpa) - . Das Verfolger-Duell in der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Durch den anhaltenden Regen sei der Rasen derart aufgeweicht, dass die am Samstag (13.00 Uhr) geplante Partie nicht angepfiffen werden kann, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Wann das Duell des Tabellendritten aus Hoffenheim beim punktgleichen Vierten aus Frankfurt (beide 35 Zähler) nachgeholt wird, soll zeitnah festgelegt werden. Die Hessinnen müssen am 16. April bereits ein weiteres Nachholspiel beim MSV Duisburg bestreiten.