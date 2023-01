Vergünstigtes Nahverkehrsticket für Geringverdienende kommt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose (beide Grüne) wollen am Montag (9.30 Uhr) in Wiesbaden die Pläne der hessischen Landesregierung zu einem vergünstigten Nahverkehrsticket für Geringverdienende vorstellen. In Hessen gibt es bereits ein Schülerticket, das 365 Euro pro Jahr kostet und landesweit gilt. Dazu gibt es auch ein Seniorenticket ebenfalls für 365 Euro pro Jahr, mit dem Personen ab dem 65. Lebensjahr im ganzen Land die Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen können.