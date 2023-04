Erfolgreicher Verkaufsstart des Deutschlandtickets in Hessen

Ab 1. Mai ermöglicht das Deutschlandticket für einen Einführungspreis von 49 Euro monatlich bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse. Das neue Ticket ist auf verschiedenen Wegen zu erhalten, darunter in den Apps von Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden, aber auch in den Kundenzentren als Chipkarte. Wer das Ticket am Schalter vor Ort kaufen will, muss sich beeilen: Um das Angebot ab Mai nutzen zu können, muss bis 10. April ein Jahresabo abgeschlossen werden. Wer über eine App bucht und das Ticket digital auf dem Handy nutzen möchte, ist flexibler, dort besteht keine Bestellfrist.