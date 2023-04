Verkehrsunfall auf A3 bei Idstein: Familie verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sind vier Mitglieder einer Familie verletzt worden. Ein 62-jähriger Großvater fuhr am Dienstagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen gegen den Auflieger des Sattelzugs, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Alle Familienmitglieder - darunter zwei vier und sechs Jahre alte Kinder sowie die 64-jährige Ehefrau des Mannes - wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.