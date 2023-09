Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten bei Kassel

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall auf der nordhessischen Autobahn 44 in Richtung Kassel sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren am Morgen zunächst zwei Autos auf der Autobahn kollidiert. Die beiden Fahrer hätten daraufhin auf dem Seitenstreifen gehalten, ihre Autos verlassen und die Polizei gerufen. Noch bevor diese eintraf, sei aber ein drittes Fahrzeug aus zunächst ungeklärten Gründen in die stehenden Autos hineingefahren. Diese hätten die beiden Männer erfasst. Alle drei wurden dabei den Angaben zufolge schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.