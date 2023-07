Verkehrsversuch: Gießen zieht vor Verwaltungsgerichtshof

Gießen (dpa/lhe) - . Die Stadt Gießen will im juristischen Streit um den großangelegten Verkehrsversuch vor den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) ziehen. Das kündigte eine Stadtsprecherin am Montag an. Zuvor hatte das Gießener Verwaltungsgericht den Versuch für rechtswidrig befunden. Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Verkehrsversuch lägen nach aktueller Kenntnislage nicht vor, so das Gericht. Gegen diese Entscheidung werde man Beschwerde vor dem VGH einlegen, erklärte eine Stadtsprecherin.