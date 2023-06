Verleihung des Walter-Lübcke-Demokratie-Preises 2022

Wolfhagen (dpa/lhe) - . Die Journalistin Katrin Eigendorf und die Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen werden am Donnerstag (16.00 Uhr) mit dem nach dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke benannten Demokratie-Preis ausgezeichnet. Wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte, wird Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Auszeichnung in Wolfhagen (Landkreis Kassel) überreichen.