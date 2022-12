Verletzte bei Kollision zwischen Auto und Rettungswagen

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - . In Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach sind ein Auto und ein Rettungswagen im Einsatz zusammengestoßen. Sowohl der Fahrer des Autos als auch die Besatzung des Rettungswagens wurden verletzt. Der Rettungswagen war nach ersten Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Unfalls mit Blaulicht und Sirene unterwegs und transportierte einen Patienten, wie eine Sprecherin der Polizei in Offenbach am Donnerstag mitteilte.