Verletzte Polizisten bei Ausschreitungen bei Festival

Gießen (dpa/lhe) - . Bei Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival sind am Samstag mehrere Polizisten verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Gießen. „Die Kollegen wurden massiv angegriffen, Steinewürfe, Flaschenwürfe, Rauchbomben“, erklärte der Sprecher in Gießen.