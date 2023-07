Verletzter Mann gefesselt auf Grillplatz gefunden

Wetzlar (dpa/lhe) - . Auf einem Grillplatz in Wetzlar ist ein gefesselter Mann mit Strangulationsmalen und einer Stichwunde am Hals gefunden worden. Die Verletzungen seien lebensbedrohlich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Dringend tatverdächtig sei seine Ehefrau. Gegen die 42-Jährige werde wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, sie sei in Untersuchungshaft genommen worden.