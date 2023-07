Vermieter plant Gespräche zum Eritrea-Festival

Gießen (dpa/lhe) - . Nach den gewaltsamen Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival will sich der Vermieter der Gießener Hessenhallen an der Aufarbeitung der Ereignisse beteiligen. Die Gesamtsituation müsse „mit der Stadt, den Sicherheitsbehörden und dem Veranstalter analysiert und bewertet werden“, teilte die M.A.T. Objekt GmbH am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. „Uns ist sehr daran gelegen, die Zusammenhänge und Hintergründe der einschneidenden Ereignisse mit den angereisten gewaltbereiten Störern im rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext mit den Betroffenen zu besprechen.“ Derzeit würden „die dafür notwendigen Gesprächstermine koordiniert“, so das Unternehmen.