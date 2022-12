Vermisste 13-Jährige aus Nordhessen wieder zu Hause

Borken (dpa/lhe) - . Ein 13 Jahre altes Mädchen ist seit Montagabend in Borken vermisst worden - und einen Tag später wieder nach Hause gekommen. Sie sei kurz nach der Veröffentlichung der Vermisstenmeldung wohlbehalten zurückgekehrt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die Schülerin lebt im Schwalm-Eder-Kreis. Sie hatte das Elternhaus am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages verlassen.