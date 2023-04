Verordnung zum Energiesparen endet: Land will Zurückhaltung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Trotz des Endes der Energiesparverordnung des Bundes am Samstag (15. April) dringt Hessen auf weitere Zurückhaltung beim Gasverbrauch. „Verbrauchseinsparungen sind zwingend erforderlich, weil sie dazu beitragen, dass die Speicherstände im Sommer nicht so stark absinken und die Gaspreise nicht so stark wie im letzten Sommer steigen werden“, teilte das Energieministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit.