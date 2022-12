Verpuffung bei Wohnungsbrand sprengt Fenster aus Fassade

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnungsbrand in Kassel hat eine Verpuffung ein Fenster aus einer Wohnung geschleudert. Das Feuer ging am Donnerstagmorgen wohl von einem Adventsgesteck aus, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel am Donnerstag mitteilte. Beim Brand kam es den Angaben zufolge zur Explosion einer Flasche mit Feuerzeugbenzin, welche den Schaden am Fenster verursachte. Wie genau diese sich entzündete, gelte es nun zu ermitteln. Eine Person habe einen Schock erlitten, hieß es.