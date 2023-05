Verpuffung im Unterricht: Verletztes Kind im Krankenhaus

Melsungen (dpa/lhe) - . Nach einer Verpuffung im Chemie-Unterricht in einer Schule in Melsungen ist eines der verletzten Kinder mit Verbrennungen stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Die beiden weiteren Kinder hätten die Klinik nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag verlassen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Gegen wen sich die Ermittlungen richten, wollten die Behörden nicht mitteilen.