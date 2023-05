Verschuldung hessischer Kommunen weiter über Bundesschnitt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Verschuldung der Kommunen in Hessen liegt trotz der Unterstützung des Landes einer Studie zufolge über dem Bundesschnitt. Bei der kommunalen Gesamtverschuldung stünden weiterhin die Kommunen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Hessen an der Spitze, hieß es in der am Montag veröffentlichten Untersuchung der staatlichen Förderbank KfW. In Hessen waren es demnach im vergangenen Jahr 2420 Euro je Einwohner. Der bundesweite Schnitt lag bei 1800 Euro. Seit 2017 greift das Land verschuldeten Kommunen mit Hilfe der Hessenkasse unter die Arme.