Verspätungen nach Rangierunfall vor Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag ein Regionalexpress aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde niemand, sagte eine Bahnsprecherin. Wegen des Unfalls, der gegen 17.25 Uhr beim Rangieren geschehen sei, hätten Gleise gesperrt werden müssen. Fahrgäste seien nicht an Bord gewesen. Ein ICE in Richtung Darmstadt habe seine Fahrt nicht fortsetzen können, die Fahrgäste hätten evakuiert werden müssen. Auch am Abend müssten Fahrgäste noch mit Verspätungen in Richtung Darmstadt rechnen. Vier Gleise waren noch gesperrt, Züge würden auf andere Gleise umgeleitet. Wann der Regionalexpress der Hessischen Landesbahn von den Gleisen entfernt werden könne, sei noch unklar, sagte die Sprecherin.