Versuchte Geldautomatensprengung in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zwei Männer haben in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten in Frankfurt zu sprengen. Die Sprengung im Eingangsbereich einer Bankfiliale gelang aber nicht und die Täter flüchteten, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Einrichtung wurde nicht beschädigt. Bei ihrem Sprengversuch hatten die Männer zudem eine Warnanlage in der Bank ausgelöst. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich nicht um professionelle Räuber handelte.