Versuchter Überfall mit Spielzeugpistole: Flucht auf Fahrrad

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - . Mit einer Spielzeugpistole hat ein Unbekannter im Kreis Groß-Gerau eine Gaststätte überfallen wollen. Am Sonntagabend betrat nach Aussage eines Angestellten ein Mann die Gaststätte in Mörfelden-Walldorf und forderte die Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilte. Weil die Waffe des Mannes für den Angestellten klar als Spielzeug zu erkennen war, weigerte sich dieser, Geld herauszugeben. Der erfolglose Räuber flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Spielzeugpistole sei sichergestellt worden, hieß es. Eine Fahndung nach dem laut Polizei auffällig großen und mit einer Jeans und roten Jacke bekleideten Verdächtigen blieb zunächst erfolglos.