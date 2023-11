Verwaltungsgericht Kassel bestätigt Abschussstopp von Wölfen

Kassel (dpa) - . Das Verwaltungsgericht Kassel hat den vorläufigen Stopp des Abschusses zweier Wölfe in der Rhön bestätigt. Die erteilte Abschussgenehmigung sei rechtswidrig, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Die beiden zum Abschuss freigegebenen Wölfe seien zwar im hessisch-bayerischen Grenzbereich der Rhön für mehrere Nutztierrisse verantwortlich. Es lasse sich jedoch derzeit auf der Grundlage der von den Behörden getroffenen Feststellungen allenfalls für einen dieser Fälle sicher nachweisen, dass die Wölfe dabei einen zumindest grundlegenden Herdenschutz überwunden hätten, zum Beispiel in Form einer Einzäunung der Weidetiere.