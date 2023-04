Veterinäramt beschlagnahmt über 80 Katzen

Groß-Gerau (dpa/lhe) - . Mitarbeiter des Veterinäramts haben in zwei Wohnungen in Südhessen über 80 Katzen und zwei Kaninchen beschlagnahmt. „Es war zuvor eine entsprechende Tierschutzanzeige erstattet worden“, sagte eine Sprecherin des Kreises Groß-Gerau am Mittwoch. Auch seien zwei tote Katzen gefunden worden, zudem sei eine der sichergestellten Katzen mittlerweile gestorben. Die anderen Tiere seien zum Teil in einem schlechten Ernährungs- und Gesundheitszustand, sie wurden in Tierheime gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.