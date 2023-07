VfB Stuttgart verleiht Maglica an Darmstadt 98

Stuttgart (dpa) - . Der VfB Stuttgart leiht Abwehrspieler Matej Maglica an den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 aus. Beide Clubs verständigten sich auf ein einjähriges Leihgeschäft, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. „Matej hat in Darmstadt die Aussicht, durch regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga seine sehr positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.