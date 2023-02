Videokonferenzsystem kann von allen Schulen verwendet werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Alle Schulen in Hessen können mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres nun die angekündigte Open-Source-Software „Big Blue Button“ als landesweites Videokonferenzsystem im Schulportal verwenden. „Unsere Schulen erhalten damit eine weitere wichtige technische Unterstützung für ihren Unterricht“, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. „Das Videokonferenzsystem ist datenschutzkonform und ganz einfach über das Schulportal einsetzbar.“