Viel Bedarf, wenig Platz: Frauenhäuser in Hessen überlastet

Frankfurt/Main (dpa/lhe)- . Von Gewalt betroffene Frauen haben es in Hessen schwer, einen Platz in einer entsprechenden Einrichtung zu finden. „Die autonomen Frauenhäuser sind immer voll ausgelastet und es kann deshalb sein, dass Frauen keinerlei Auswahlmöglichkeit haben und teils weit weg in ein Frauenhaus gehen müssen“, sagte eine Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauenhäuser Hessen (LAG) der Deutschen Presse-Agentur. Das wirke auf Schutzsuchende häufig abschreckend und so manche bleibe deshalb länger in einer gewalttätigen Beziehung.