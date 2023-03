Viel Regen und ein Tornado: Das Märzwetter in Hessen

Ein herausragendes Wetterereignis was am 26. März ein Tornado in Fernwald-Annerod, östlich von Gießen. Der Sturm deckte am Nachmittag zahlreiche Dächer ab. Die geschätzten Windgeschwindigkeiten lagen zwischen 117 und 180 Kilometern in der Stunde. Nach aktuellem Stand habe derselbe Wirbelsturm kurz zuvor auch bei Wetzlar gewütet, so der DWD.