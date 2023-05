Viel Sonne am Pfingstwochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen können sich auf ein sonniges Pfingstwochenende mit Temperaturen bis 26 Grad einstellen. Am Pfingstsonntag werde es landesweit heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Richtung Süden lässt sich jedoch öfter die Sonne blicken als im Rest des Landes. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad in Nordhessen sowie auf 24 bis 26 Grad in Südhessen. Im höheren Bergland werden 19 Grad erwartet. In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend klar bei Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad.