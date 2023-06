Viel Sonne in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen können sich die kommenden Tage auf sonniges und überwiegend trockenes Wetter einstellen. Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland werden Höchstwerte von um die 20 Grad erwartet. Dabei bleibt es sonnig und niederschlagsfrei.