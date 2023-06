Viel Sonne und bis zu 26 Grad am Wochenende erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen können sich auf Sonne und Höchstwerte bis zu 26 Grad am Wochenende freuen. Bereits am Donnerstag wird es sonnig bis wolkig bei Maximaltemperaturen zwischen 21 und 24 Grad im Norden und bis zu 28 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.