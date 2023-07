Viel zu tun bei der Bahn: Sommerbaustellen in Hessen

Die Maßnahmen seien bewusst in die Sommerferien gelegt worden, um die Auswirkungen für Pendlerinnen und Pendler möglichst gering zu halten, sagte Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Hessen, am Dienstag. Denn dann seien auch keine Schülerinnen und Schüler unterwegs. Bei den Bauarbeiten gehe es darum, den Bestand an Strecken in Schuss zu halten, dies sei eine Daueraufgabe.