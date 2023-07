Viele Schulen und Unis bieten gratis Tampons und Binden an

„Periodenarmut ist ein Thema. Wir wollen Mädchen aus einkommensschwächeren Familien unterstützen, indem wir ihnen die nötigen Hygieneartikel kostenfrei zur Verfügung stellen und so ihre Benachteiligung mindern“, sagt etwa Kassels Schuldezernentin Nicole Maisch (Grüne). In der nordhessischen Stadt sind gerade an 27 Schulstandorten 54 Hygienespender in den Mädchen- beziehungsweise Unisextoiletten aufgestellt worden. Rund 10.500 Schülerinnen können kostenlos auf Tampons und Binden zurückgreifen. Den Anstoß dazu gab der Stadtschülerbeirat. Bereits in Grundschulen werden die Artikel über Körbchen in der Mädchen-Toilette oder über das Sekretariat ausgegeben.