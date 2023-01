Viele Unfälle nach Wintereinbruch: Skibetrieb geht weiter

Im Skigebiet Willingen im Sauerland öffnen am Samstag aller Voraussicht nach die Pisten, die seit zwei Wochen geschlossen waren. Seit Dienstagabend laufen wieder die Schneekanonen, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Ob es eine üppige Schneedecke geben werde, sei noch unklar. Zwar falle den gesamten Tag über Schnee, jedoch bei Plusgraden. Wintersportler können auch ins benachbarte Winterberg in Nordrhein-Westfalen fahren - dort sollen am Wochenende bis zu 70 Skilifte laufen.