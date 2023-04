Viele Wolken und immer wieder Regen in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die zweite Wochenhälfte wird in Hessen vor allem bewölkt und regnerisch. Am Donnerstag soll es gebietsweise regnen, im höheren Bergland ist am Tagesanfang auch leichter Schneeregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kann es dann bei Maximaltemperaturen zwischen 8 und 12 Grad auflockern. In der Nacht auf Freitag soll es vor allem in Süd- und Mittelhessen kräftig regnen, zum Morgen hin aber abklingen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad, in Hochlagen auf circa 1 Grad.