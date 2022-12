Viele Wolken und leichter Schnee am Wochenende in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Am dritten Adventswochenende erwartet die Hessen graues und kaltes Wetter mit leichten Schneeschauern. „Das Weihnachtsmarktwetter ist nicht schlecht, vor allem wenn man Kälte mag“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag gebe es viele Wolken mit wenig Auflockerungen - bei Temperaturen von maximal ein bis vier Grad. In der Nacht ziehe bei Frost und Glätte schwacher Schneefall auf.