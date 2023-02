Viele Wolken und Regen zur Wochenmitte in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) – . Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf viele Wolken und etwas Regen einstellen. Der Mittwoch startet neblig-trüb und bis in die Mittagsstunden gibt es Nebel mit Sichtweiten von teilweise unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf wird das Wetter wechselnd bewölkt und die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad, bevor am Abend eine dichtere Bewölkung erwartet wird. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es bedeckt und Regen zieht auf. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu 5 Grad und in den Gipfellagen auf bis zu 3 Grad.