Vier Jahre Haft nach Messerattacke in Moschee

Ein in der Moschee in Frankfurt-Höchst mit Elektroarbeiten beschäftigter Mann war ohne Vorwarnung von dem Angeklagten mit dem Messer angegriffen und am Nacken verletzt worden. Danach flüchtete der Täter. Bei einem Polizeieinsatz mit Hubschrauber konnte er kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Vor Gericht stellte er die Vorwürfe in Abrede. Er habe den Mann aus der Moschee vertreiben wollen. Dabei sei er von ihm selbst bedroht worden.