Vier Jahre und fünf Monate Haft für PKK-Funktionär

Frankfurt/Main (dpa) - . Wegen der Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ist ein 59 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Oberlandesgericht Frankfurt zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Nach mehr als einem Jahr Verhandlungsdauer ging der Staatsschutzsenat davon aus, dass der Angeklagte seit August 2019 in Deutschland leitende Funktionen für die PKK übernommen hatte.