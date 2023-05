Vier Männer nach Kneipenschlägerei vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einer Kneipenschlägerei mit drei Schwerverletzten stehen seit Dienstag vier Männer vor dem Landgericht Frankfurt. Drei Angeklagten legt die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag zur Last, einem 41-Jährigen gefährliche Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich im März vergangenen Jahres während einer Geburtstagsfeier in und vor einer Gaststätte in Frankfurt.