Vier Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiensteinau (dpa/lhe) - . Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen nahe Freiensteinau (Vogelsbergkreis) sind am Mittwoch vier Menschen schwer verletzt worden - darunter zwei Kleinkinder. Wie die Polizei mitteilte, war eine 56 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmittag mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 93 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen das Auto einer 39 Jahre alten Fahrerin geprallt. Darin saßen auch zwei Kinder im Alter von vier Jahren. Warum die 56-Jährige von der Fahrbahn abkam, war am Abend noch unklar.