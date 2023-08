Vier Schwerverletzte bei Unfall auf Autobahn 7

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Kassel am Mittwochnachmittag sind drei Männer und eine Frau schwer verletzt worden. Sie seien in eine Klinik gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die vier Menschen saßen in einem Kleintransporter, der in einem Stau stand. Ein Lastwagen fuhr aus zunächst unbekannten Gründen auf den Transporter auf, dieser wurde auf einen vor ihm stehenden Sattelzug geschoben. Für die Bergungsarbeiten wurde die A7 in Richtung Süden für etwa 80 Minuten voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf einer Länge von über zehn Kilometern.