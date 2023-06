Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Seniorenheim

Offenbach (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Offenbach sind vier Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Heims in Flammen, als die Einsatzkräfte am Dienstagabend eintrafen. Die etwa 30 Bewohner des Hauses hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein 87-Jähriger sei von der Feuerwehr von einem Balkon gerettet worden.