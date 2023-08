Viereinhalb Jahre nach Messerangriff wegen zu lauter Musik

In der Unterkunft in Frankfurt war es den Erkenntnissen des Gerichts zufolge im August 2022 zum Streit zwischen dem Angeklagten und dem 42 Jahre alten Mitbewohner gekommen. Nach einem scharfen Wortwechsel stach der Angeklagte zunächst von hinten in den Rücken des Kontrahenten, anschließend noch mehrfach in das Gesicht. Das schwer verletzte Opfer musste notoperiert werden.