Vierte Verhandlungsrunde über Entlastungen an Uniklinik

Nachdem Beschäftigte ihre Forderungen der Geschäftsleitung überreicht hatten, hatte sich diese in einem Brief an die Mitarbeitenden gewandt. Darin hieß es unter anderem, die Forderungen summierten sich „auf über 2300 zusätzliche Vollzeitstellen, die zu Mehrkosten von über 150 Millionen Euro pro Jahr führen würden“. Dies sei „weder personell noch wirtschaftlich umsetzbar“, so die Geschäftsführung.