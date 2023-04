Vize-Europameisterin Doorsoun verlängert in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - . Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun hat ihren auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt um zwei Jahre bis 2025 verlängert. „Sie hat in ihrer bisherigen Zeit in Frankfurt gezeigt, welchen Wert sie als Spielerin und als Mensch fürs Team hat. Sie ist sehr zweikampfstark und hat eine unheimliche Geschwindigkeit, gleichzeitig kann sie der Mannschaft mit ihrer Erfahrung helfen“, sagte Trainer Niko Arnautis in einer Mitteilung des Bundesligisten vom Dienstag über die 31 Jahre alte Abwehrspielerin.