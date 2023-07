Völler junior: Erst Sportdirektor, nun wieder Spieler

Frankfurt/Main (dpa) - . Marco Völler steht vor einem sportlichen Comeback im deutschen Profi-Basketball. Nachdem er den Abstieg der Fraport Skyliners aus Frankfurt in die zweite deutsche Liga als Sportdirektor miterlebt hat, könnte er nun als Aktiver in der Pro A wieder auflaufen. Der 34 Jahre alte Sohn von Rudi Völler erhält einen Vertrag für die kommende Saison, wie die Hessen am Freitag mitteilten. Völler soll zwar weiter für die Fraport Skyliners Juniors auflaufen, habe aber die Möglichkeit, sich in der Pro A bei der ersten Mannschaft festzuspielen.