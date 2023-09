„Voll im Zeitplan“ - Terminal 3 nimmt immer mehr Gestalt an

Das vier Milliarden-Bauprojekt soll 2026 in Betrieb gehen und dem Flughafen die Möglichkeit geben, auf 90 Millionen Passagiere im Jahr hochzugehen. Nachdem die vorhandenen beiden Terminals in den Jahren vor Corona mit 70 Millionen Passagieren im Jahr an ihre Kapazitäten gestoßen seien, sei der Ausbau des Flughafens angesichts der exportorientierten deutschen Wirtschaft und der anhaltenden Reiselust der Menschen in Deutschland wichtig, so der Fraport-Chef.