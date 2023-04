Volle Gewässer nach kräftigem Regen - Keine größeren Schäden

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Andauernde Regenfälle haben in Hessen am Wochenende für gestiegene Pegelstände bei Flüssen und Bächen und teils geflutete Uferbereiche gesorgt. Am Sonntag hielt die Hochwasserlage örtlich vorerst an, entspannte sich allmählich aber wieder, wie eine Sprecherin des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte. „Es reduziert sich langsam“, sagte die Sprecherin am Nachmittag. Nach HLNUG-Informationen vom Sonntagnachmittag gab es infolge des Hochwassers keine größeren Auswirkungen.