Vollmer zu Football-Zukunft: „Noch lange nicht am Ziel“

Frankfurt/Main (dpa) - . Der ehemalige Profi Sebastian Vollmer sieht die nächsten Saisonspiele der NFL in Deutschland nur als weiteren Schritt auf dem Weg zu noch größerer Football-Begeisterung. „Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Es gibt knapp 20 Millionen Football-Interessierte in Deutschland, da geht noch mehr. An Fußball kommt man in Deutschland nicht ran, das ist aber auch gar nicht meine Intention“, sagte Vollmer in einem Interview der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ (Donnerstag).