Vollsperrung auf A5 wegen Bergung nach Lkw-Brand

Zunächst war von einer möglichen Freigabe am Vormittag ausgegangen worden. Der Verkehr wurde ab Homberg (Ohm) umgeleitet, vor allem auf der Bundesstraße 49 kam es zu Staus. Grund für die Sperrung war ein mit Stahlträgern beladener Lastwagen, der am Donnerstagnachmittag in Brand geraten war. Dadurch fiel das Gespann auseinander und die Stahlträger verteilten sich auf der zweispurigen Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Der 40 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde zunächst auf etwa 250.000 Euro geschätzt.