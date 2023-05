Vom Aussterben bedroht: Feldhamster ausgewildert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Cora ist eine von 13 Feldhamstern, die am Montag und Dienstag in Bergen-Enkheim in ihr neues Zuhause ziehen. Insgesamt sieben Weibchen und sechs Männchen wilderten die Mitglieder der AG Feldhamsterschutz (Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz) auf einem Feld aus. Damit soll die letzte bestehende Population der Nager in Frankfurt geschützt werden, wie das Umweltamt der Stadt Frankfurt mitteilte.